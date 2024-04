Florian Rus si Sabrina Stoica au lansat piesa ,,Daca ne ranim”

Stiri pe aceeasi tema

- Empire Of The Sun a lansat single-ul “Changes”. Piesa mult așteptata este o renaștere triumfatoare dupa aproape opt ani de la ultimul lor LP. „Changes” introduce un nou capitol pentru Empire of the Sun, intruchipand angajamentul lor neclintit de a crea peisaje sonore eterice care rezoneaza cu publicul…

- Este primul DJ roman invitat la Tomorrowland, a mixat alaturi de Steve Aoki și a facut remixuri oficiale pentru artiști internaționali de top. Acum, Boehm alaturi de Elianne lanseaza “Iniminima” o poveste pop-dance jucaușa, spusa cu sinceritatea unui adolescent. „Compusa de catre Elianne, Amedeo,…

- Cine este iubitul Erikai Isac, artista care a lansat Macarena Deși e de multa vreme in industria muzicala, Erika Isac a cunoscut celebritatea abia acum, odata cu lansarea piesei Macarena. Piesa a devenit virala și a strans aproape 7 milioane de vizualizari pe YouTube. De succes se bucura și urmatorul…

- Ludmila Balan este astazi omagiata. Mama lui Dan Balan a implinit 65 de ani și a primit sute de mesaje de felicitare pe rețelele sociale. Cu ocazia aniversarii sale interpreta a lansat o noua melodie alaturi de naistul Cezar Ciuium sub denumirea „Undeva”, scrie SHOK.md .

- Francis On My Mind colaboreaza cu Stefan Costea, artistul din spatele pieselor virale “Seara de seara” sau “Lipsa ta”, pentru single-ul “Lumea ta”. Piesa este compusa de catre Yin Creatif, Francis On My Mind și Stefan Costea. „‘Lumea Ta’ este o poveste despre dragoste, visuri și calatorii interioare,…

- Trupa Springtime Band a lansat un nou videoclip, de asta data cu ocazia zilei de 8 Martie, dedicat doamnelor și domnișoarelor de pretutindeni. Piesa se numește „Spring” și este un instrumental compus de Vali Ivanescu și orchestrat și masterizat de Iulian Maxim, un veteran al muzicii pop-rock, ex-membru…

- MGK a lansat piesa “don’t let me go”. Senzația muzicala MGK transcende granițele introspecției muzicale cu cea mai recenta lansare, „Don’t Let Me Go”. Dezvaluind un capitol profund al carierei sale, enigmaticul artist se adancește in adancurile sufletului sau, dezvaluind cicatricile trecutului sau tumultuos.…

- Formația Etenal Dark din Bocșa a lansat recent melodia Asfințit, piesa care va fi inclusa pe urmatorul material discografic al trupei, numit ,,Cugetari”. Alaturi de membrii trupei la aceasta piesa a mai colaborat și chitaristul Mircea Sirbu, membru fondsator al formației Silex. „Faptul ca Mircea a acceptat…