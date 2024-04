Stiri pe aceeasi tema

- Ascultatorii Virgin Radio Romania le-au dat matinalilor Giulia și Andrei piele de gaina prin mesajele despre medicii carora le sunt rescunoscatori ca au fost langa ei in cele mai grele momente. „Eu ii mulțumesc domnului dr. Albu Dragoș! A luptat cu mine și soțul meu 7 ani pentru a reuși sa am o fetița…

- Piesa ,,Daca ne ranim”, o colaborare intre Sabrina Stoica și florianrus, este ecoul generațiilor moderne, a celor ,,care au zis stop cu lacrimi in ochi și au facut un pas inainte știind ca așa e mai bine.” ,, vorbește despre un moment al relației greu de asumat. Momentul in care realizezi ca vorbele…

- ,,10 ani lumina” e ca o calatorie cosmica pe ritmurile intense ale unei chitari. Piesa vorbește despre o dragoste sau un vis pierdut in spațiu, ca o nebuloasa ce inca mai stralucește in amintirile noastre. E genul de melodie care te face sa visezi la intalniri pe planete indepartate și la povești de…

- Olly Alexander a lansat piesa “DIZZY”, prin care va reprezenta Marea Britanie la legendarul Eurovision Song Contest, ce are loc la Malmo, Suedia, pe 11 mai. Scrisa de Olly și de producatorul electronic Danny L Harle, „Dizzy” este acea goana imbatatoare pe care o simți cu cineva nou; emoțiile sale intense…

- MGK a lansat piesa “don’t let me go”. Senzația muzicala MGK transcende granițele introspecției muzicale cu cea mai recenta lansare, „Don’t Let Me Go”. Dezvaluind un capitol profund al carierei sale, enigmaticul artist se adancește in adancurile sufletului sau, dezvaluind cicatricile trecutului sau tumultuos.…

- Daca e februarie, iubirea plutește in aer! De Valentine’s Day, Giulia și Andrei Niculae iți pregatesc o ediție speciala de Breakfast, iar Antonia și Alex Velea se vor bucura de primul date, la Breakfast! Valentine’s Day, cunoscuta și sub numele de Ziua Indragostiților, este o sarbatoare globala a iubirii…

- Benjamin Ingrosso a lansat single-ul “Kite”. Piesa a fost co-scrisa de Benjamin insuși, impreuna cu Anya (Kylie Minogue), Jon Shave (Britney Spears, Zayn), Salem Al-Fakir și Vincent Pontare și produsa de Jon Shave și Vargas & Lagola (Avicii, Madonna, Sia, A$AP Rocky, Lady Gaga). Imbinand perfect pop-ul…

- O noua piesa, o noua colaborare, multe emoții și sensibilitate! Este vorba despre buzoianul Andrei Ursu și noua piesa „Noaptea ne fura iubiri”, o colaborare de succes cu vedeta Theo Rose. Cunoscut pentru abordarea sa sincera și emoționala in muzica, Andrei Ursu iși surprinde fanii din nou și arunca…