Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu, in varsta de 45 de ani, a fost intotdeauna admirata pentru aparitiile ei impecabile, insa, atunci cand a venit vorba de parul ei, artista nu a dat niciodata greș și asta pentru ca are cateva trucuri pentru ca podoaba ei capilara sa fie perfecta. Intrebata cum iși face parul creț,…

- Claudia Patrașcanu a aparut in ipostaze tandre alaturi de Daniel, fosta ispita masculina de la „Insula iubirii”. Cantareața nu s-a mai afișat cu niciun barbatul dupa desparțirea de Gabi Badalau.Intr-o apariție surprinzatoare și plina de pasiune, Claudia Patrașcanu a starnit controverse in mediul online,…

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- Artistul timișorean Dani Tobe a lansat recent melodia „Plugușoru”, piesa avand parte și de un videoclip filmat in centrul orașului Timișoara și realizat de Danny aka MC44. „Mi se spune Dani Tobe fiindca am fost toboșar. Am absolvit Liceul de Muzica Ion Vidu la secția percuție și fie ca bateam in orchestra…

- Nicole Cherry incheie un an spectaculos din punct de vedere muzical cu “Dragoste nebuna”, o piesa plina de pasiune, iubire, o declarație profunda și intensa. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Nicole Cherry, Alexandru Turcu, versuri de Florian Rus, Nicole Cherry, producție Alexandru Turcu. “Dragoste…

- Anamaria Ferentz traiește de doi ani de zile o frumoasa poveste de iubire cu americanul Douglas, in America, acolo unde artista locuiește de ani de zile. Pentru o perioada, cantareața va fi desparțita de partener, caci anul urmator ea planuiește sa revina in țara in scop profesional. Anamaria Ferentz…

- Luna trecuta a anunțat ca va adopta alt stil, alt nume, alt vibe, iar pe 1 decembrie a lansat prima melodie sub aceasta identitate, Andrei Ursu. Cu o estetica și un stil muzical nou, artistul spune „Hai, Inima!” și vine cu un vibe „oldie but goldie” și cu promisiunea unor piese de pus chiar langa ……

- Cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, Daniel Mihai, ispita de la Insula Iubirii, a facut publice imagini cu cea mai importanta femeie din viața sa, mama. In descrierea imaginilor, acesta a scris și un mesaj emoționant. Ce urare i-a facut barbatul celei care l-a adus pe lume și l-a facut om mare.