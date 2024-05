Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfintii Mucenici Codrat si cei impreuna cu danșii Acești sfinți mucenici au trait in vremuri grele, pe vremea persecuțiilor creștine din secolul al III-lea, pe vremea imparaților Deciu (249-251) si Valerian (253-259). O creștina plina de evlavie, pe nume Rufina a fugit din cetatea…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea Acești sfinți mucenici au fost capitani in armata imparatului Teofil al Bizanțului (829-842) care originar din orașul Amoreea (Frigia). Atunci cand agarenii au navalit asupra orașului Amoreea, imparatul Teofil l-a aparat cu toata vitejia. Acest…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Vasile Marturisitorul Preacuviosul Vasile Marturisitorul este un calugar marturisitor pentru cultul icoanelor care a trait in secolul al VII-lea, in timpul domniei imparatului iconoclast Leon al III-lea Isaurul (717-741 d.Hr.). Praznuirea lui in Biserica Ortodoxa…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Auxentie Sfantul Cuvios Auxentie – 14 februarie Sfantul Cuvios Auxentie a fost fiul preotului Addas (Ada persul), un refugiat persan (Siria de astazi) care a venit la Constantinopol cu familia, sa-și salveze viața de prigonitorii creștinilor. Inzestrat cu virtuți…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Nichifor Sfantul Mucenic Nichifor a trait in cetatea Antiohia din Siria, in timpul imparaților Decius (250-253) și Valerian (253-260). Il lega o stransa prietenie de un preot creștin al acelei cetați, pe nume Saprichie. Cei din jur ii considerau ca doi frați, insa,…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Teodor Stratilat Sfantul Mare Mucenic Teodor Stratilat – 8 februarie Sfantul Mare Mucenic Teodor Stratilat s-a nascut in Evhaita (Asia Mica) și traia in Iracleea langa Marea Neagra in timpul imparatului roman Liciniu (307-324). Sfantul Teodor Stratilat a fost general in…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Mucenița Agata Sfanta Mucenița Agata (sau Agatia) s-a nascut in anul 235 in cetatea Panormos (astazi Palermo din Sicilia). Ea era o femeie foarte frumoasa și foarte bogata. Era creștina și trai o viața curata și cu fagaduința de aș darui viața in totalitate lui Hristos,…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Isidor Pelusiotul S-a nascut in 360 in Alexandria Egiptului, din parinti crestini, rude apropiate cu Arhiepiscopul Trofil al Alexandriei (383-412) si cu Sf. Chiril (412-444), urmasul acestuia. Avand o situatie financiara buna, parintii l-au trimis pe tanarul Isidor…