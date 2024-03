Bursa de Valori București: Topul companiilor Ultima saptamana a adus o creștere notabila pe Piața principala a Bursei de la București, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni escaladand la 300,6 milioane de lei, insemnand o creștere de peste 48 de milioane comparativ cu saptamana anterioara. Acțiuni in prim-plan Banca Transilvania a condus topul lichiditații, cu tranzacții valorand 52,4 milioane de lei. Au urmat Romgaz și OMV Petrom, cu 40,6, respectiv 36,4 milioane de lei. Variabilitate zilnica 7 martie a marcat ziua cu cele mai valoroase tranzacții – 81,6 milioane de lei, in timp ce 8 martie a inregistrat minimul saptamanii, cu doar 27,5 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

