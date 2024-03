BVB a pierdut 5 miliarde de lei la capitalizare BVB a pierdut peste 5 miliarde de lei! Mai exact, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,35 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,7%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 61,91 milioane lei (+32,5%) in comparatie cu saptamana anterioara. Conform datelor publicate de BVB , capitalizarea bursiera a ajuns la 301,839 miliarde de lei, in perioada 26 februarie – 1 martie 2024, in scadere de la 307,197 miliarde de lei, in perioada 19 – 23 februarie 2024. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 252,016 milioane de lei, in crestere fata de cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,35 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,7%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 61,91 milioane lei (+32,5%) in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea schimburilor a depasit 36,29 milioane de lei (7,29 milioane de euro). Indicele principal BET a consemnat o apreciere de 1,10%, pana la 15.888,48 puncte, iar BET-Plus, care…

- ”Piata de capital din Romania a inceput anul 2024 cu noi recorduri in ceea ce priveste capitalizarea companiilor listate si nivelul indicelui principal BET si a continuat astfel dinamica pozitiva din anul precedent, caracterizat de performante record pe multiple paliere. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut in aceasta saptamana aproape 1,8 miliarde de lei la capitalizare, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu peste 194 milioane de lei in comparatie cu perioada anterioara, potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES.In intervalul 5 -…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realizat anul trecut un profit net de 4,03 miliarde lei, in scadere de doua ori si jumatate de la 10,3 miliarde lei in 2022, potrivit rezultatelor transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile din vanzari au…

- ”Activele nete ale celor 249 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna decembrie cu 0,5%, pana la nivelul de 39,7 miliarde lei (8 miliarde euro) iar in anul 2023 au scazut cu 13,5%. Scaderea a fost puternic determinata de reducerea activului net al Fondului Proprietatea ca…

- Producatorul de ambalaje din plastic, Romcarbon, anunța vanzarea unei parți din participația sa in Hidroelectrica la un preț mediu de 119,3 lei pe unitate. Romcarbon Buzau (simbol bursier ROCE), unul dintre principalii producatori de ambalaje din material plastic, a facut public joi la Bursa de Valori…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 1,92 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni s-a diminuat cu peste 27,31 de milioane de lei, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…