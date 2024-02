Cei mai mulți turiști au ajuns anul trecut în Brașov, București și Constanța Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica anul trecut au insumat 13,65 milioane persoane, in crestere cu 10,5% fata de anul 2022, 84,6% fiind sosiri ale turistilor romani, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica, transmite Agerpres. Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica, inclusiv apartamente si camere de inchiriat, in aceeasi perioada, au insumat 29,17 milioane, in crestere cu 9,8% fata de cele din anul precedent. Din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

