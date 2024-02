Cât costă relaxarea la Therme București Relaxarea costa! Prețurile pentru accesul la centrul de relaxare ”Therme” difera. Vizitatorii pot alege sa petreaca incepand de la o ora, pana la o zi intreaga la Galaxy, The Palm și Elysium. Potrivit playteach.ro , in zona Galaxy, spre exemplu, pentru o zi intreaga un adult platește 115 lei, iar cei care vor sa mearga in weekend sau in zilele de sarbatori legale, vor plati mai mult, adica 125 de lei. Copii peste 3 ani platesc 98 de lei, iar in weekend 108 lei, Cei sub 3 ani au gratuitate. Zona Galaxy este destinata familiei, pentru ca se gasesc tobogane acvatice pentru copii de toate varstele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

