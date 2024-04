Stiri pe aceeasi tema

- Grampet Group l-a demis joi pe vicepreședinte grupului de companii, Calin Grațian, din cauza asocierii acestuia cu atragerea unor investitori ruși din cadrul companiei Transmasholding in discuțiile privind achiziția societații Popeci Utilaj Greu, creand astfel concurența neloiala, a transmis compania…

- Patriotismul economic este sanatos si util, dar nationalismul autarhic si anti-occidental nu, fiind periculos pentru Romania, a afirmat luni, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la dezbaterea „Schimbari geopolitice in Europa de Sud-Est”, organizata de AHK Romania, relateaza agerpres.ro.…

- Milionarul Gruia Stoica, fondatorul Grampet Group, a investit 10 milioane de euro in cel mai mare terminal de transbordare a cerealelor din Europa, construit la Dornești (Suceava), in apropiere de granița cu Ucraina. Grampet Group a anuntat finalizarea si inceperea testelor pentru terminalul de la Dornești,…

- Cristian Pistol anunta, marti, intr-o postare pe Facebook, ca asocieri de constructori din Romania, Spania, Bulgaria si Ucraina au depus oferte pentru reluarea lucrarilor la PasajulCernica si largirea la patrubenzi a sectorului din Centura Bucuresti (DNCB) DN2 – A2 Cele cinci asocieri sunt: – Asocierea…

- Luni se implinesc 47 de ani de la cutremurul din 1977, in care au murit peste 1.500 de oameni, dintre care peste 1.400 numai in Capitala, iar alti aproximativ 11.300 au fost raniti. Cutremurul din 1977 s-a simțit in aproape toata Europa de Sud-Est, dar și la Moscova și Sankt Petersburg. Cele mai mari…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Grampet Logistics S.R.L. intentioneaza sa preia Electromontaj Carpati SA”, anunta autoritatea de concurenta. Grampet Logistics S.R.L. este un furnizor de solutii de transport in Europa si in Asia, care integreaza diferite moduri de transport si…

- Comisia Europeana a declarat ca practica anticoncurentiala a avut loc intre 2013 si 2019, cand PPC a abuzat de dominatia sa pe piata angro de energie electrica din Grecia, vanzand energie electrica generata de centralele sale termice la preturi sub costurile variabile ale acestora. Institutia UE a trimis…

- Comisia Europeana a declarat ca practica anticoncurentiala a avut loc intre 2013 si 2019, cand PPC a abuzat de dominatia sa pe piata angro de energie electrica din Grecia, vanzand energie electrica generata de centralele sale termice la preturi sub costurile variabile ale acestora. Institutia UE a trimis…