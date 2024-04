Cutrmurator: Tatal lui Sebi si-a facut un tatuaj, in memoria fiului sau

Tatal lui Sebi, tanarul ucis in accidentul de la 2 Mai, s a prezentat astazi la Judecatoria Mangalia cu o poza inramata a fiului sau. Pe bratul drept, acesta si a tatuat un mesaj tulburator in engleza, adresat copilului sau: "I will always wonder who you would… [citeste mai departe]