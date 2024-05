Moscova nu renunță la Moldova Pe data de 24 aprilie, Procuratura Moldovei a depus o plangere penala impotriva Evgheniei Guțul, bașkanul (guvernatoarea) Gagauziei, o regiune autonoma din Moldova. Gagauzii sunt o minoritate etnica ortodoxa, vorbitoare de limba turca, stabilita in Moldova spre sfarștul secolului al XVIII-lea și inceputul secolului al XIX-lea. Șefa acestei regiuni autonome, care, in perioada 2002 – 2022, a fost secretara Partidului Șor, un partid interzis care aparținea oligarhului prorus Ilan Șor, este acuzata ca ar fi transferat bani in numerar din Rusia in Moldova. Fondurile au fost folosite in vederea organizarii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Astazi cetațenii din R. Moldova au mare noroc ca Ucraina rezista și astfel Rusia nu poate sa ajunga cu armata la hotar. Din acest considerent aceasta țara incearca sa continue sa controleze situația din R. Moldova pe cale politica și apare cu tot felul de scenarii cum ar fi crearea blocului „Pobeda”…

- Oligarhul fugar Ilan Șor, care se ascunde de justiția din Rep. Moldova in Rusia, a creat blocul politic „Victoria” care va participa la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna acestui an, evenimentul fiind organizat la Moscova in prezența mai multor apropiați de-ai sai.

- Președinta Maia a venit cu un comentariu privind vizitele bașcanei Gagauziei, Evghenia Guțul, la Moscova. „Oamenii din Comrat, care merg acolo, cred ca acest razboi și uciderea unor oameni nevinovați, este normal”, a declarat șefa statului intr-un interviu pentru Nokta .

- Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernauțeanu, confirma ca Ilan Șor se afla in continuare la Moscova și anunța ca acesta nu a mai parasit Rusia din data de 25 februarie. „In ultimul raspuns din partea autoritaților Federației Ruse se menționa ca Șor nu poate fi reținut și extradat, facandu-se referire…

- O femeie originara din Moldova ar fi fost ranita in urma atacului terorist de la Moscova, Federația Rusa. Aceasta ar fi internata intr-o instituție medicala din capitala rusa, a anunțat pe rețele fosta bașcana a Gagauziei, Irina Vlah, potrivit careia femeia ar putea fi chiar din autonomie.

- In regiunea autonoma Gagauzia, din Republica Moldova, domina limba rusa, situatie pe care guvernul pro-european de la Chisinau doreste sa o schimbe, oferind cursuri gratuite de limba romana, relateaza AFP intr-un reportaj citat de Agerpres.Deja confruntata la est cu separatismul republicii autoproclamate…

- Rusia refuza arestarea și extradarea in Moldova a oligarhului fugar, Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare in dosarul jafului bancar de un miliard de dolari in 2014. Chișinaul a anunțat ca a primit oficial acest refuz de la autoritațile ruse, dupa ce zilele trecute a transmis un demers…

- Ilan Șor ar putea sa se mute cu traiul in Federația Rusa. Declarația a fost facuta chiar de el pentru agenția rusa RIA Novosti. Politicianul a precizat ca nu exclude aceasta opțiune, mai ales ca la Moscova se afla soția și copiii sai. Acum o saptamina, oligarhul fugar s-a laudat pe rețelele sociale…