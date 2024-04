Geoană: „Patriotismul economic este sănătos şi util” Patriotismul economic este sanatos si util, dar nationalismul autarhic si anti-occidental nu, fiind periculos pentru Romania, a afirmat luni, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la dezbaterea „Schimbari geopolitice in Europa de Sud-Est”, organizata de AHK Romania, relateaza agerpres.ro. „E momentul sa spunem ca patriotismul economic este sanatos si util. Toate tarile au patriotism economic. Este firesc. Sunt interesele tarii tale, interesul business-urilor tale. Iar eu va consider pe voi cei care investiti in tara mea si creati job-uri si aduceti valoarea adaugata ca fiind partea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

