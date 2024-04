Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa faci un preparat delicios, dar nu știi cum? Noi iți prezentam o rețeta de drob ca la manastirea Putna. Iata cum fac sfinții parinți acest fel tradițional de Paște. De ce ingrediente ai nevoie.

- PROGRAM magazine de Paște 2024, in Alba: Cand sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour și Penny de sarbatori PROGRAM magazine de Paște 2024, in Alba: Cand sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour și Penny de sarbatori Marile lanțuri de magazine au anunțat un program special de lucru in perioada 1- 6 mai.…

- Cozonacul este emblematic pentru sarbatorile de Paște și Craciun, insa acesta poate fi destul de greu de facut daca nu ai mai facut pana acum. Din fericire, ți-am pregatit rețeta de cozonac pentru Paște cu care nu da greș nicio gospodina. Se face super simplu și nu trebuie nici macar sa framanți la…

- Cozonacul este nelipsit de pe masa de Paște, iar rețeta preferata de Arsenie Boca era facuta la manastire de fiecare sarbatoare. Tradiția spune ca in Joia Mare se pun cozonacii la dospit și tot in aceasta zi se vopsesc ouale. Daca vrei sa faci cozonac de Paște dupa rețeta preferata a lui Arenei Boca,…

- Dupa cum bine știe toata lumea, atat de Paște, cat și de Craciun, bunicile se grabeau sa faca cel puțin un cozonac mare și pufos, dar cum ar fi sa faci unul dupa o rețeta veche de 170 de ani, la care marii bucatari nu uitau niciodata de ingredientul secret? Cozonacul, nelipsita tradiție de Paște […]…

- Cozonacul este delicios și nelipsit de pe masa de Paște, dar cei care au gustat și alte variații ale acestui desert vor spune ca fisticul schimba tot. Daca ai mancat vreodata Panettone cu fistic și ți-a placut, atunci poți sa recreezi rețeta chiar la tine acasa. Cum sa faci cel mai bun cozonac cu fistic…

- KFC este unul dintre cele mai iubite restaurante din lume, ale caror feluri de mancare sunt foarte apreciate. Totuși, este cunoscut ca mancarea de tip fast-food este periculoasa și ar trebui evitata, motiv pentru care au aparut și alternative. Rețeta de pui crispy sanatos Descopera cum poți recrea gustul…

- Turta dulce este unul dintre preparatele potrivite pentru a-i rasfața pe cei dragi, mai ales intr-o zi de weekend de iarna. De obicei, acest desert are multe calorii, motiv pentru care trebuie sa o incerci pe cea fara zahar. Iata cum se prepara rețeta de turta dulce fara zahar și cate calorii are.