Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ai idee cu ce desert sa ii mai surprinzi pe cei dragi, atunci noi iți propunem sa incerci aceasta rețeta de crema de zahar ars. Se prepara extrem de rapid și ai nevoie de doar cinci ingrediente.

- Prajitura Snickers, inspirata de celebrele batoane cu ciocolata omonime, este, pe cat de gustoasa, pe atat de aspectuoasa. CaTine.ro a publicat rețeta, a carei lista de ingrediente este ceva mai lunga decat in cazul altor prajituri.

- Vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios și nu știi cum? Noi avem soluția. Iți prezentam o rețeta delicioasa de prajitura cu miere și nuci. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.

- Ne apropiem de Craciun și am ales deja meniul pentru masa festiva. Printre preparatele alese se numara și turta dulce, un desert ce ne amintește de copilarie și pe care toata lumea il adora. Celebra bunica Gherghina a dezvaluit secretul ei, cu care obține cea mai pufoasa și delicioasa turta dulce. Rețeta…

- Pentru ca este weekend și ne aflam in perioada de post a Craciunului, atunci ne-am gandit sa-ți prezentam o rețeta simpla și delicioasa de prajitura cu fructe. Este un desert care te va uimi, deoarece are un gust special. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- VIDEO: Spiridușii din Sebeș ai Moșului, care vand turta dulce facuta dupa o rețeta secreta saseasca. Toți banii sunt apoi donați De mai bine de 17 ani, la Sebeș are loc, in luna decembrie, una dintre cele mai frumoase acțiuni umanitare. Targul de turta dulce. Este un eveniment organizat in jurul Bisericii…

- Turta dulce este desertul care aduce atmsofera Craciunului in casele oamenilor, motiv pentru care nu trebuie sa o uiți sa o pregatești nici in acest an! Daca vrei sa incerci ceva nou, dincolo de rețeta clastica, noi iți prezentam o combinație fabuloasa de gust și arome, care te va cuceri!

- Perioada de post a Craciunului este cea mai lunga din an, iar mulți romani se intreaba ce preparate sa mai gateasca. Ei bine, noi le sarim in ajutor și le prezentam rețeta de ștrudel cu mere și nuci. Este un desert delicios și potrivit pentru aceasta perioada a anului. Iata de ce ingrediente aveți nevoie,…