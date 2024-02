Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa le gatești celor dragi ceva simplu și delicios, dar nu ai idee ce, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și-ți prezentam cea mai simpla și gustoasa rețeta pentru prajitura cu fructe de sezon. Este un desert simplu și care va reuși sa-ți aduca zambetul pe buze. Iata de…

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem crema de zahar ars a Gabrielei Cristea. Iata cum se prepara!

- Este duminica seara, iar daca vreți sa pregatiți ceva in aceasta seara sau maine, atunci incercați rețeta de prajitura cu nuci. Este un desert delicios pentru o masa in familie. Iata de ce ingrediente aveți nevoie pentru acest preparat care va va incanta papilele gustative, dar și care este modul de…

- Este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul de la noi din țara, un om de televiziune de succes, dar și o gospodina desavarșita. In plus, este dispusa sa iși dezvaluie secretele culinare cu fanii. Afla cum poți sa prepari rețeta speciala de crema de zahar ars a Gabrielei Cristea. Gabriela…

- Daca iți este pofta de ceva dulce, dar nu știi ce sa mai faci, noi avem soluția pentru tine. Iți prezentam o rețeta delicioasa și rapida de prajitura cu miere și crema de lamaie. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.

- Pentru ca ne aflam in perioada postului de Craciun și cu siguranța iți dorești sa mananci ceva dulce, noi ne-am gandit sa-ți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu crema de portocale. Este un desert gustos și care va reuși sa surprinda pe toata lumea. Iata de ce ingrediente…

- Daca iți este pofta de ceva dulce și vrei sa pregatești un desert delicios pentru tine și cei dragi, dar nu știi ce sa mai gatești, noi avem soluția potrivita pentru tine și anume prajitura cu fructul pasiunii. Așa nu vei petrece prea mult timp in bucatarie. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care…

- Poți face aceasta rețeta de mere in foietaj ori de cate ori ai pofta, caci ai nevoie de doar 4 ingrediente și modul de preparare este unul rapid. Intotdeauna ies atat de pufoase, untuoase și aerisite ca pot fi servite ca aperitiv sau, de ce nu, pot fi și gustarea perfecta pentru brunch sau pentru a-l…