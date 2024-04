Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a afirmat reprezentantii actualei coalitii incearca sa blocheze jocul si sa spuna “suntem noi si fara noi nu se poate”, dar a adaugat ca se poate si fara ei. El a subliniat ca niciodata nu a mai fost o situatie ca sa nu fie cunoscuti candidatii marilor…

- „Nu cred ca este momentul acum sa discutam despre ce va fi dupa europarlamentare. Asa s-a convenit si in coalitie, acum toata lumea sa se concentreze pe europarlamentare si locale, iar dupa aceea imediat sa se transeze chestiunea felului in care se vor prezenta candidati pentru presedinte si ulterior…

- Ambasada Rusiei la in Romania afirma,dupa ce sambata un apel la 112 a semnalat existenta unui rucsac abandonat in zona in care isi are sediul, ca acest incident e o ”incercare deliberata a dusmanilor Rusiei de a provoca panica” si de a impiedica votul de duminica al cetatenilor rusi aflati in Bucuresti,…

- Summitul Tineretului NATO, programat inițial sa aiba loc la București in luna mai, a fost anulat oficial. Evenimentul, menit sa implice aproximativ o mie de tineri, nu va mai servi drept trambulina pentru speculata candidatura la președinție a secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, noteaza…

- Ministerul Apararii a anunțat ca termenul de inscriere pentru candidații la posturile de soldați și gradați profesioniști se prelungește pana pe 8 martie, conform unei declarații de marți. Sunt disponibile 5.093 de poziții. Procesul de recrutare și selecție pentru aceste posturi este organizat in urmatorul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ”niciodata” PSD si nici el, ca lider de partid, nu vor propune sustinerea unui candidat independent din partea social-democratilor pentru functia de presedinte al Romaniei. Seful Executivului a raspuns astfel intrebat despre o afirmatie facuta de Mircea Geoana,…

- In cadrul sedintei Executivului de joi va fi aprobata imputernicirea Ministerului Finantelor pentru contractarea de servicii de asistenta juridica si reprezentare in vederea asigurarii reprezentarii Romaniei in cauza inregistrata cu nr. F5331-23, aflata pe rolul Tribunalului de Prima Instanta francofon…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat, chestionat daca va candida la alegerile prezidentiale, ca are o treaba foarte importanta de facut in momentul de fata la NATO si considera ca in acest an va fi pentru Romania, din punct de vedere politic si electoral, „cea mai importanta scadenta…