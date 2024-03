Ministerul Apărării anunţă prelungirea perioadei de recrutare pentru soldaţi profesionişti Ministerul Apararii a anunțat ca termenul de inscriere pentru candidații la posturile de soldați și gradați profesioniști se prelungește pana pe 8 martie, conform unei declarații de marți. Sunt disponibile 5.093 de poziții. Procesul de recrutare și selecție pentru aceste posturi este organizat in urmatorul calendar: Inscrierea candidaților: 12 februarie – 8 martie; Selecția candidaților: 19 februarie – 15 martie; Examinarea medicala in unitațile sanitare militare: 26 februarie – 22 martie; Termen limita pentru completarea dosarelor de candidat: 3 aprilie. Pentru aceasta serie, au fost disponibilizate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

