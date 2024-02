Dan Bittman călătorește cu RATB și SNCFR deși este unul dintre cei mai bogați soliști de la noi! Dan Bittman continua sa surprinda prin modul in care iși traiește viața in fiecare zi. Dincolo de scena, ”holograful” este una din vedetele care a imbrațișat modestia, in ciuda faptului ca are are venituri bunicele și o avere admirabila in breasla muzicala. Solistul uneai dintre cele mai respectabile și scumpe formații pop-rock de la noi, dar și proprietarul parcului de agrement și sporturi nautice A2 Wake, a uitat de motociclete și luxoase SUV-uri. Mai nou, practivul cetațean Dan Bittman (62 de ani) se folosește prin oraș și de linii de autobuze RATB astfel, protejandu-și permisul de conducere.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

