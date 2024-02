Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din Romania a fost de 7,3% dupa masuratorile europene, cea mai mare din Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat, biroul european de statistica. La mare departare, pe locul al doilea, se afla Estonia, cu o inflatie de 5%. Media europeana a inflatiei a fost de 3,1% in ianuarie.…

- Romania e campioana europeana! Inflația, la cel mai ridicat nivel din Europa, in luna ianuarie 2024 Romania e campioana europeana! Inflația, la cel mai ridicat nivel din Europa, in luna ianuarie 2024 Deși rata anuala a inflației din luna ianuarie a scazut pana la 3.1% in Europa, cu 0,3 mai puțin spre…

- Marile banci europene au avut profituri uriașe. Pentru prima data in istorie, cele mai mari banci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari), in contextul in care impulsul dat de dobanzile crescute de Banca Centrala Europeana (BCE) le-a…

- Pentru prima data in istorie, cele mai mari banci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro, in contextul in care impulsul dat de dobanzile crescute de Banca Centrala Europeana (BCE) le-a permis bancilor comerciale sa genereze rezultate record.

- Prognoza actualizata a BNR reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte si a reluarii scaderii acesteia ulterior, potrivit unui comunicat al BNR. Potrivit bancii centrale, dupa ce urca probabil…

- Moneda nationala va inregistra o usoara depreciere in primul trimestru al acestui an, pe fondul cresterii slabe a economiei locale, un euro urmand sa fie cotat la 4,99 lei, in timp ce dolarul va atinge 4,70 lei, arata o analiza realizata de fintech-ul iBanFirst și preluata de Agerpres. Analistii preconizeaza…

- Inflatia din Germania a revenit in luna decembrie, spulberand sperantele ca Banca Centrala Europeana va incepe scaderea dobanzii de politica monetara, scrie FT, conform Mediafax.Inflatia din cea mai mare economie a europeana a atins 3,8% in luna decembrie, fata de 2,3% in noimebrie, pe o baza anuala.…

- Inflatia din Germania a revenit in luna decembrie, spulberand sperantele ca Banca Centrala Europeana va incepe scaderea dobanzii de politca monetara, scrie FT. Inflatia din cea mai mare economie a europeana a atins 3,8% in luna decembrie, fata de 2,3% in noimebrie, pe o baza anuala. Reducerea subventiilor…