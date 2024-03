Nemții se bucură: cea mai scăzută rată a inflației din 2021 încoace Inflația a scazut din nou in Germania in februarie. Prețurile de consum au crescut doar cu 2,5% fața de aceeași luna a anului trecut, dupa cum Biroul Federal de Statistica a anunțat joi, intr-o prima estimare. In ianuarie, rata inflatiei a scazut la 2,9 la suta. Economiștii chestionați de agenția de presa Reuters au presupus ca inflația ar putea scadea la 2,6%. La 2,5, rata inflației este cea mai scazuta din iunie 2021. Datele inițiale din statele federale indicasera deja acest lucru. Prețurile de consum au crescut mai incet in Baden-Wurttemberg, Bavaria, Brandenburg, Hesse, Renania de Nord-Westfalia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

