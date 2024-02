Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economiei Romaniei a incetinit la 1,8% in 2023, trasa in jos de inflatie si avansul mai redus al creditelor private, care au constrans cererea interna, in timp ce cererea externa a ramas slaba, dar avansul va accelera la 2,9% in 2024, potrivit estimarilor de iarna ale Comisiei Europene, publicate…

- Un raport anual privind piața unica și competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeana, dezvaluie ca companiile din Romania și Ungaria se confrunta cu cele mai mari costuri la energie din intreaga Uniune Europeana. Prețurile la energie au crescut considerabil in UE in ultimii doi ani, in special…

- Noile previziuni ce urmeaza sa fie publicate in martie de Banca Centrala Europeana privind inflatia si cresterea economica vor fi esentiale pentru a decide cand va incepe scaderea dobanzilor.

- Este posibil ca zona euro sa fi intrat in recesiune in ultimul trimestru, iar perspectivele raman slabe, a declarat miercuri vicepreședintele Bancii Centrale Europene, Luis de Guindos, adaugand ca recenta incetinire rapida a inflației este posibil sa ia o pauza acum, citeaza Reuters.Creșterea economica…

- ”Va anunt ca anul 2024 va fi tot despre economie si viata romanilor. Anul trecut am reusit sa avem cea mai mare crestere economica din regiune, in conditii foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 tari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in 2023 iar 12 state membre…

- „In alta ordine de idei, va anunț ca anul 2024 va fi tot despre economie și viața romanilor. Anul trecut am reușit sa avem cea mai mare creștere economica din regiune, in condiții foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 țari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in…

- Raportat la actualele preturi, de aproximativ 6,5 lei la benzina standard si 7 lei la motorina standard, majorarea accizelor pe intreg anul 2024 va conduce la scumpirea benzinei cu 11% si a motorinei cu 9,5%. Potrivit recent adoptatei ordonante de urgenta 115/2023, “in anul 2024, nivelul accizelor pentru…

- Noua directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene, care a trecut de Parlament, stabilește anul 2040 ca termen limita de existența in statele membre UE a centralelor individuale pe gaze. Pana atunci insa, statele membre trebuie sa implementeze o serie de masuri care vor avea un efecte de descurajare…