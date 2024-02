Taxele Guvernului au readus inflația pe creștere Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost 7,4%, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica . Inflația a urcat semnificativ in luna ianuarie, atingand un nivel anual de 7,4%, o creștere de la 6,6% in decembrie. Aceasta escaladare este determinata de creșterea prețurilor la alimente, context amplificat de majorarea TVA-ului și introducerea unor noi accize de catre Guvernul PSD-PNL. Evoluție: Creșterea din ianuarie vine dupa 10 luni consecutive de scadere a inflației. Reducerea din ultimul an a fost influențata de un efect de baza (eliminarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

