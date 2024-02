România, campioana Europei la inflație Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, mai ales de cand au fost majorate accizele. In luna februarie, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu aproape 6 procente, ceea ce inseamna ca un plin este mai scump cu aproximativ 20 de lei. Pentru un litru de motorina platim cu 5,1% mai mult fața de luna precedenta, iar un plin costa cu 18,5 lei in plus. Carnea, peștele și branzeturile s-au scumpit chiar și cu 15% in ultima perioada. Prețul la paine s-a dublat. In luna ianuarie a acestui an, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Romania (7,3%), Estonia (5%)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

