România a avut în luna mai cea mai ridicată inflaţie din UE Rata inflației Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a urcat in mai la 2,7%, de la 2,6% in aprilie, in timp ce Romania este, pentru a cincea luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate marti de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat), transmite Agerpres . In mai, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale ale inflatiei au fost Lituania (0%), Finlanda (0,4%) si Italia (0,8%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Romania (5,8%), Belgia (4,9%) si Croatia (4,3%). Comparativ cu aprilie 2024,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

