Câți oameni săraci trăiesc în cea mai puternică economie a Europei Datele oficiale publicate recent arata o creștere șocanta a saraciei in Germania, cea mai puternica economie a Europei. Conform raportului publicat de EFE la 26 martie, aproape 17% din populația Germaniei traiește in saracie, marcand un trist record, cu un milion de oameni mai mult decat inainte de pandemie. Un aspect ingrijorator al acestui fenomen este situația copiilor, unde aproape 22% dintre aceștia sunt afectați de saracie. Conform unui studiu realizat de o asociație germana care reunește peste 10.000 de organizații non-profit din domeniul social și al sanatații, aproape doua treimi dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

