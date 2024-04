Stiri pe aceeasi tema

- Bayer Leverkusen, ramasa in superioritate numerica chiar inainte de pauza, s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul lui Union Berlin, sambata, intr-un meci din etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Germaniei, si se afla la doar trei puncte de titlul de campioana, dupa ce Bayern Munchen a cedat cu 2-3…

- Bayer Leverkusen se indreapta spre primul titlu de campioana in 2024, cand sarbatorește 120 de ani de la fondarea clubului. Are 13 puncte in fața lui Bayern cu 7 etape inainte de final. # Xabi Alonso a creat o „mentalitate de invingatori”, o echipa care nu cedeaza niciodata. # Sambata, a revenit de…

- Antrenorul spaniol Xabi Alonso a confirmat vineri, intr-o conferința de presa, ca va continua pe banca formației germane Bayer Leverkusen si in sezonul viitor, deși este dorit de mai multe cluburi uriașe ale Europei. Alonso este legat de liderul la zi din Bundesliga pana in iunie 2026, dar este deja…

- Fostul capitan al echipei Bayern Munchen, Philipp Lahm, este convins ca Bayer Leverkusen, care cauta primul sau titlu in Bundesliga, va pune capat in acest an hegemoniei de 11 ani a echipei bavareze, potrivit mediafax. Lahm, caștigator al Cupei Mondiale in 2014, care este acum director al turneului…

- Bayer Leverkusen nu a caștigat niciodata campionatul german. Are mari șanse acum, cu 10 puncte in fața lui Bayern cand mai sunt 10 etape pana la final. Bild a estimat ca va incheia Bundesliga fara infrangere, cum nu s-a mai intamplat in Germania. Elvețianul Granit Xhaka spune ce poate face surprinzatoarea…

- Bayer Leverkusen defileaza in Bundesliga. Trupa lui Xabi Alonso s-a impus pe terenul lui Koln, scor 2-0, in etapa #24 din Germania. In urma rezultatului de egalitate inregistrat de Bayern pe terenul lui Freiburg, Leverkusen s-a distanțat la 10 puncte de principala contracandidata la titlu. Este al 34-lea…

- Liderul din Bundesliga, Bayer Leverkusen, a surclasat sambata campioana Bayern Munchen, obținand o victorie cu 3-0 pe teren propriu. Leverkusen are acum cinci puncte avans in fruntea campionatului. Golurile lui Stanisic, Grimaldo și Frimpong au asigurat cele trei puncte. Leverkusen, care nu…

- Tabloidul german Bild scrie ca Thomas Tuchel are o mare problema la Bayern: Xabi Alonso. Fostul jucator al campioanei este lider cu Bayer Leverkusen și favorit sa-i ia locul la vara. Se strange lațul in jurul lui Thomas Tuchel, la Bayern. Duminica, echipa a bifat a doua infrangere a sezonului in Bundesliga,…