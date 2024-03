Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al economiei si finantelor Bruno Le Maire, in vizita la Berlin, a indemnat marti Europa "sa se trezeasca" in fata concurentei industriale a Chinei si SUA si a chemat Germania la o cooperare mai stransa, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Daca nu reactionam, suntem morti (...) Sa…

- Au fost foarte multe critici la adresa lui Carlson, mulți au spus ca a fost prea prietenos cu Putin, ca i-a adresat intrebari mult prea ușoare, niciuna despre presupusele crime de razboi din Ucraina, alții, precum Cozmin Gușa, și-ar fi dorit ca acesta sa fi intrebat despre crimele americanilor din Ucraina,…

- Temerile privind un eventual razboi extins in Europa par sa fie reale. Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, considera ca, avand in vedere situatia de securitate si nevoile armatei, Germania trebuie sa ia in considerare introducerea serviciului militar obligatoriu, noteaza AFP. „Trebuie sa…

- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner, respinge ideea ca economia Germaniei ar fi bolnavul Europei si o compara in schimb cu un om obosit care are nevoie de „o cana buna de cafea”, sub forma reformelor structurale. „Germania nu este un om bolnav”, a spus Christian Lindner la un panel organizat…

- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner, a respins vineri ideea ca economia Germaniei ar fi bolnavul Europei si in schimb a comparat-o cu un om obosit care are nevoie de "o cana buna de cafea", sub forma reformelor structurale, transmite Reuters, informeaza Agerpres."Germania nu este un…

- Am elogiat programul guvernului Olaf Scholz la instalare, considerand ca el reprezinta o consolidare a Germaniei, in continuarea celui mai lung cancelariat din istoria postbelica, cel al Angelei Merkel (A. Marga, Ordinea viitoare a lumii, 2023). Am avut in vedere democrația funcționala, capacitatea…

- Aceste masuri luate de Beijing sunt puse pe seama dorintei Chinei de a-si revigora turismul si de a stimula a doua cea mai mare economie a lumii, dupa caderea suferita in timpul pandemiei de COVID-19. Astfel, solicitantii de vize turistice din SUA nu vor mai fi nevoiti sa prezinte rezervarile pentru…

- Marea Britanie va fi cea mai performanta economie a Europei in urmatorii 15 ani, apropiindu-se foarte mult de cea a Germaniei și distanțandu-se de Franța, in timp ce China ar urma sa depașeasca Statele Unite in anul 2037, conform unui studiu efectuat de un institut britanic, potrivit gandul.ro. Economia…