Daria Gușă: Marea dezvăluire a interviului Carlson-Putin e rolul Marii Britanii în amorsarea războiului ucrainean. Explicații și consecințe Au fost foarte multe critici la adresa lui Carlson, mulți au spus ca a fost prea prietenos cu Putin, ca i-a adresat intrebari mult prea ușoare, niciuna despre presupusele crime de razboi din Ucraina, alții, precum Cozmin Gușa, și-ar fi dorit ca acesta sa fi intrebat despre crimele americanilor din Ucraina, dar de laudat este cu siguranța faptul ca a reușit sa il convinga pe Putin sa dea un interviu presei americane. Putin a dat un discurs destul de propagandistic, ocolind subiectele inconvenabile și oferind o lecție de istorie a Ucrainei a la russe pentru primul sfert al interviului. Nu a abordat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

