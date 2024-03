Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu au observat niciun semn care sa arate ca Rusia se pregateste sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, da asigurari miercuri Casa Alba, reactionand in urma unor declaratii ale presedintelui rus Vladimir Putin in acest sens, relateaza AFP.”Noi n-am vazut niciun motiv sa ne ajustam propria…

- Experimentat, bine conectat, un negociator și un comunicator priceput - acestea sunt doar cateva dintre atributele pe care cele mai importante state membre ale NATO le-au folosit pentru a-l descrie pe premierul olandez demisionar Mark Rutte, in contextul in care susțin candidatura acestuia pentru a-i…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…

- Au fost foarte multe critici la adresa lui Carlson, mulți au spus ca a fost prea prietenos cu Putin, ca i-a adresat intrebari mult prea ușoare, niciuna despre presupusele crime de razboi din Ucraina, alții, precum Cozmin Gușa, și-ar fi dorit ca acesta sa fi intrebat despre crimele americanilor din Ucraina,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a aratat intentia de a vizita Phenianul in curand, a informat ieri presa de stat nord-coreeana KCNA, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Presedintele Putin i-a multumit, de asemenea, liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru invitatia sa de a vizita Phenianul,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a aratat intentia de a vizita Phenianul in curand, a informat duminica presa de stat nord-coreeana KCNA, informeaza Reuters. Presedintele Putin i-a multumit, de asemenea, liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru invitatia sa de a vizita Phenianul, in timpul intalnirii…

- Rusia a anuntat ca a cerut vineri o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta despre loviturile militare ale Statelor Unite si Marii Britanii asupra Yemenului, informeaza Reuters. „Rusia a solicitat o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU la 12 ianuarie…

- Rusia a anuntat ca a cerut vineri o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta despre loviturile militare ale Statelor Unite si Marii Britanii asupra Yemenului, informeaza Reuters. „Rusia a solicitat o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU la 12 ianuarie…