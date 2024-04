Stiri pe aceeasi tema

- Franța se așteapta ca China sa trimita Rusiei "semnale clare" cu privire la razboiul impotriva Ucrainei. Acest lucru a fost declarat de șeful Ministerului francez de Externe, Stephane Sejourne. "Ne așteptam ca China sa trimita semnale foarte clare Rusiei", a declarat ministrul, citat de Agenția France-Presse,…

- ”Asteptam de la China sa transmita mesaje foarte clare Rusiei”, a declarat ministrul francez, pledand in favoarea unui ”raport de forta favorabil Ucrainei”, intr-o conferinta de presa comuna, la Beijing, cu omologul sau chinez Wang Yi. Este ”evident ca China joaca un rol-cheie in independenta, respectarea…

- Trimisul special al Chinei, Li Huei, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea escalada și mai mult. Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Huei, a declarat ca Rusia și Ucraina spera ca razboiul se poate incheia prin negocieri, in ciuda faptului ca parțile beligerante au viziuni…

- Ministrul rus al apararii a anunțat joi, 21 martie, ca producția de obuze de artilerie a crescut de aproape 2,5 ori in ultimul an, in timp ce producția de componente de artilerie a crescut de 22 de ori, relateaza Reuters, notand ca aceasta evoluție survine in contextul in care Moscova se grabește sa…

- China nu vinde arme letale partilor aflate in conflict, i-a spus diplomatul de rang inalt al Chinei omologului sau ucrainean la sfarsitul saptamanii trecute, in timpul intalnirii lor de la Conferinta de Securitate de la Munchen, transmite CNN, informeaza News.ro. Ministrul chinez de externe, Wang…

- La prezentarea raportului anual de evaluare a riscurilor pentru acest serviciu, directorul sau, Nils Andreas Stensones, a afirmat ca Ucraina va avea nevoie de un ajutor militar occidental "substantial" pentru a putea spera sa intoarca in favoarea sa evolutia conflictului."In acest razboi, Rusia se…