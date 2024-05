Doi poliţişti de frontieră, înjunghiaţi într-o parcare de TIR-uri de pe autostrada A1 Doi politisti de frontiera au fost atacati cu cuțitul de traficantii de migranti, intr-o parcare de TIR-uri pe autostrada A1 Timisoara-Arad, in apropiere de localitatea Ortisoara, judetul Timis. Ofițerii au tras 13 focuri de arma pentru a-i prinde pe agresori, dar aceștia au reusit sa fuga, noteaza Hotnews . In noaptea de marti spre miercuri, doi politisti de frontiera care se aflau in misiune au fost raniti de traficantii de migranti. Cei doi agenti se aflau in apropierea unei parcari de TIR-uri de pe autostrada A1 Timisoara-Arad, in apropiere de localitatea Ortisoara din judetul Timis. Acolo… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

