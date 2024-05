Polițiști de frontieră, înjunghiați de traficanții de migranți, pe A1. Au fost trase focuri de armă Doi polițiști de frontiera au fost raniți intr-o misiune de prindere a traficanților de migranți. Evenimentul s-a petrecut intr-o parcare de camioane de pe A1, Timișoara-Arad, in zona localitații Orțișoara. Oamenii legii au fost injunghiați de una dintre calauze, dupa ce indivizii au fost prinși in flagrant in timp ce incercau sa introduca migranții in […] The post Polițiști de frontiera, injunghiați de traficanții de migranți, pe A1. Au fost trase focuri de arma appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in noaptea de 1 mai, in jurul orei 03.40, polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Timiș au executat o acțiune de supraveghere și prindere in flagrant a unor calauze și a unui grup de migranți, in zona parcarii de pe autostrada A1, Timișoara – Arad, pe…

- Un incident grav a avut loc, in urma cu mai multe ore, in județul Timiș. Doi polițiști de frontiera au ajuns la spital, dupa ce au fost atacați și raniți. Au fost trase 13 focuri de arma in plan vertical. Doi politisti de frontiera au fost atacati cu cutitul de traficantii de migranti, intr-o parcare…

- In timp ce migranții urmau sa fie imbarcați intr-un TIR care staționa in parcarea autostrazii A1, unul dintre suspecți a scos un obiect ascuțit cu care a injunghiat doi dintre polițiștii de frontiera care participau la acțiune

- Doi polițiști de frontiera au ajuns miercuri de dimineața devreme la spital, injunghiați de traficanții de migranți pe care i-au prins in flagrant, intr-o parcare de TIR-uri de pe A1, Timișoara - Arad, in zona localitații Orțișoara, relateaza News.ro, care citeaza un comunicat al Poliției de Frontiera.„In…

- Doi politisti de frontiera au fost atacati cu cutitul de traficantii de migranti, intr-o parcare de TIR-uri pe autostrada A1 Timisoara-Arad, in apropiere de localitatea Ortisoara, judetul Timis. In incercarea de a-i prinde pe atacatori, politistii de fron

- Doi politisti de frontiera au fost atacati cu cuțitul de traficantii de migranti, intr-o parcare de TIR-uri pe autostrada A1 Timisoara-Arad, in apropiere de localitatea Ortisoara, judetul Timis. Ofițerii au tras 13 focuri de arma pentru a-i prinde pe agresori, dar aceștia au reusit sa fuga, noteaza…

- Focuri de arma au fost trase la granița dupa ce doi polițiști de frontiera au fost injunghiați de calauze prinse in flagrant in timp ce incercau sa scoata ilegal din țara un grup de migranți. Doi dintre suspecți sunt cautați și la aceasta ora.

- Doi politisti de frontiera au fost atacati cu cutitul de traficantii de migranti, intr-o parcare de TIR-uri pe autostrada A1 Timisoara-Arad, in apropiere de localitatea Ortisoara, judetul Timis. Pentru a-i prinde pe atacatori, politistii de frontiera au tras 13 focuri de arma, insa agresorii au reusit…