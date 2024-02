Oficial german: „Ținta NATO de 2% din PIB pentru apărare este suficientă” "Data fiind marimea economiei germane, 2% pentru aparare este suficient. Trebuie sa luam o decizie pentru urmatorii ani, dar a mentine 2% este deja o provocare", a declarat Lindner intr-o discutie inaintea deschiderii oficiale a Conferintei pentru Securitate de la Munchen.Ministrul german al finantelor a mai mentionat ca aceasta tinta va deveni mai greu de respectat pentru Berlin din 2028, cand expira programul de reechipare si modernizare al Bundeswehr (armata germana) in valoare de 100 de miliarde de euro.Oficialul german si-a reiterat dorinta ca Germania sa ramana fidela disciplinei sale fiscale… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

