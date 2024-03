17% din populația Germaniei trăiește sub pragul sărăciei! Aproximativ 14,2 milioane de persoane, reprezentand 16,8% din populatia Germaniei, traiesc in saracie . Cu aproape un milion mai mult decat inainte de pandemia de coronavirus, potrivit unui raport publicat saptamana aceasta. Aproape doua treimi dintre adultii saraci lucrau, erau pensionari sau primeau o pensie, in timp ce o cincime dintre cei saraci erau copii, potrivit unui studiu realizat de o asociatie germana ce reuneste peste 10 000 de organizatii independente, de tip non-profit, din sectorul social si cel al sanatatii. Directorul general al asociatiei, Ulrich Scheider, a subliniat ca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

