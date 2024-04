Iarna s-a întors în Europa Poate chiar ninge de marți. Vremea in Germania va fi schimbatoare in saptamana care a inceput – și uneori chiar de iarna. Un prim front rece s-a format peste centrul Germaniei și se va deplasa maine spre sud-est. O depresiune care se afla in prezent deasupra Marii Nordului va direcționa un front rece suplimentar in nordul și vestul Germaniei maine dupa-amiaza. Acest lucru face ca temperaturile in Germania sa scada. In nord și in Bavaria Superioara și Inferioara a ramas uscat. Situația este diferita in zona de la Renania de Nord-Westfalia prin munții Hesse pana in Lusația. Aici sunt așteptate… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

