Primul dispozitiv Apple cu AI ar putea fi o tabletă Pana la toamna, cand va lansa primele functii de AI pe iPhone, Apple prezenta in curand doua noi iPad-uri, in cadrul unui eveniment ce va avea loc pe 7 mai. Printre modelele asteptate la acest eveniment se numara si un nou iPad Pro, modelul de top al tabletelor Apple. Acesta ar urma sa devina primul dispozitiv Apple cu AI generativ, sustine Bloomberg. Noul iPad Pro va deschide drumul dispozitivelor Apple „powered by AI”, o sintagma pe care compania o va folosi frecvent cand va lansa produse pe viitor. Oficial, nu se cunosc multe despre facilitatile de AI pe care Apple le va implementa, insa, conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

