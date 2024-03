Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 7 martie a.c., regulile jocului se schimba pentru giganții tehnologici. Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta și Microsoft trebuie sa respecte Actul Piețelor Digitale (DMA) al Uniunii Europene. Acest act vizeaza facilitarea accesului concurenților mai mici la piețele digitale și asigurarea…

- Apple va lansa mai multe produse noi in primavara acestui an, insa, cel mai probabil, nu le va dedica un eveniment special. Apple nu va organiza un eveniment dedicat lansarii noilor sale produse in primavara acestui an, scrie Bloomberg, citand surse din cadrul companiei, conform news.ro.Spre…

- Setapp va fi unul dintre primele magazine alternative de aplicații de pe platforma iOS. MacPaw, compania ucraineana din spatele magazinului Setapp pentru macOS in prezent, a anunțat ca pornește o versiune beta pentru iPhone in aprilie, cu acces mai rapid pentru utilizatorii care se inscriu pe o lista…

- GSMA, organizația din spatele Mobile World Congress, targul de tehnologie mobila de la Barcelona, a anunțat oficial care este cel mai bun smartphone al anului in viziunea juriului premiilor sale anuale. Dupa doi ani in care Apple a plecat acasa cu acest premiu, deși Apple nu participa la MWC, Google…

- Zoom a adus un update recent pe pagina de suport cu noile versiuni suportate in ceea ce privește device-urile iOS și a dezvaluit planurile de a renunța la suport pentru anumite versiuni ale sistemului de operare de la Apple. Cea mai recenta actualizare Zoom aduce o serie de caracteristici noi și imbunatațiri,…

- Apple nu vorbește mult in public despre dezvoltarea tehnologiilor cu AI, dar asta nu inseamna ca nu lucreaza la ele in secret. Compania a achiziționat in ultimii ani mai multe companii cu expertiza in acest domeniu, iar primul lucru care pare ca iese din laboratoarele sale este un editor de fotografii…

- Anul trecut, Apple anunța extinderea ințelegerii sale cu Qualcomm pentru a continua sa foloseasca modemurile 5G ale companiei pana in 2026. Se pare insa ca aceasta situație se va prelungi pana cel puțin in 2027, ținand cont ca planurile lui Apple de a-și construi propriile modemuri nu funcționeaza prea…

- Parteneriatul Samsung – Google pare ca este mai puternic ca niciodata, intrucat o alta funcție care a debutat mai intai pe Pixel, va veni și pe modelele de top din gama Galaxy. Este vorba despre Car Crash Detection, funcția care poate detecta daca ai fost sau nu implicat intr-un accident rutier și poate…