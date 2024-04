Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile globale de automobile electrice pe baterie si hibride plug-in (PHEV) au crescut cu 12% in martie, comparativ cu perioada similara din 2023, in conditiile in care vanzarile solide din America de Nord si China au compensat declinul de 9% din Europa, sustine firma de cercetare de piata Rho Motion,…

- Avertismentul rar privind profitul prognozeaza ca veniturile totale ale grupului vor scadea cu 10% in primele trei luni ale anului 2024, pe o baza comparabila, deosebind casa de moda de alte grupuri de lu,x LVMH si Herme, care au ramas rezistente in fata factorilor economici contrari. Kering a plonjat…

- Supermasina U9 va face parte din brandul de lux Yangwang al BYD, care este disponibil abia de anul trecut si care a lansat alte doua vehicule. Potrivit BYD, U9 va putea atinge o viteza maxima de 309,19 km/h. De asemenea, va putea accelera pana la 100 km/h in 2,36 secunde. Acest lucru este comparabil…

- ”Intr-un mediu de piata modelat de incertitudine economica, in anul de afaceri 2023 Grupul BASF a raportat vanzari de 68,9 miliarde euro, comparativ cu 87,3 miliarde euro in anul precedent. Aceasta evolutie a vanzarilor a fost determinata in principal de preturile si volumele considerabil mai mici.…

- Au crescut vanzarile mașinilor electrice. In ianuarie 2024 fața de anul precedent, vanzarile globale de vehicule electrice au crescut cu 69%, transmite Reuters . Vanzarile de mașini complet electrice sau vehicule electrice cu baterie (BEV) și hibride plug-in au atins 1,1 milioane in ianuarie 2024 fața…

- Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul IV, acestea crescand cu 2,8%, pana la 10,6 miliarde de euro (11,4 miliarde de dolari). Analistii Barclays anticipasera o cifra de aproape 10,9 miliarde de euro, potrivit Reuters. Compania de produse cosmetice,…

- Vanzarile H&M au fost cu 1% mai mici pentru intregul an financiar, calculate in monede locale, si cu 4% mai mici fata de anul precedent in decembrie 2023 si ianuarie 2024. Compania a avut dificultati in a mentine cresterea vanzarilor in ultimii ani, in contextul concurentei tot mai mari, atat din partea…