Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul a impus sanctiuni ample impotriva exporturilor de energie ale Rusiei, incercand sa priveze Kremlinul de venituri cruciale din petrol si gaze, dupa ce Moscova si-a trimis armata in Ucraina, in februarie 2022. O amenintare a SUA de a lovi cu sanctiuni firmele financiare care fac afaceri cu…

- Marile banci europene au avut profituri uriașe. Pentru prima data in istorie, cele mai mari banci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari), in contextul in care impulsul dat de dobanzile crescute de Banca Centrala Europeana (BCE) le-a…

- Novo Nordisk a raportat rezultate peste asteptari aferente anulului 2023, deoarece vanzarile medicamentelor sale extrem de populare pentru combaterea obezitatii si diabetului au continuat sa creasca. Producatorul medicamentului pentru pierderea in greutate Wegovy si al medicamentului pentru diabet Ozempic…

- Vanzarile H&M au fost cu 1% mai mici pentru intregul an financiar, calculate in monede locale, si cu 4% mai mici fata de anul precedent in decembrie 2023 si ianuarie 2024. Compania a avut dificultati in a mentine cresterea vanzarilor in ultimii ani, in contextul concurentei tot mai mari, atat din partea…

- Ryanair a acuzat de ani de zile site-urile web ca adauga taxe suplimentare nelegitime si a lansat o serie de procese impotriva lor, dar a parut luata prin surprindere cand acestea au incetat sa vanda biletele companiei. Compania aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a estimat un…

- Ryanair a acuzat de ani de zile site-urile web ca adauga taxe suplimentare nelegitime si a lansat o serie de procese impotriva lor, dar a parut luata prin surprindere cand acestea au incetat sa vanda biletele companiei. Compania aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a estimat un…

- Rusia intentioneaza sa produca peste 32.000 de drone anual pana in 2030, iar productia interna sa reprezinte 70% din piata, a declarat sambata prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Dronele au fost utilizate la scara larga de Moscova si Kiev de la invazia…

- In timp ce romanii aloca aproape o treime din consumul gospodariilor pe alimente, in țari ca Austria, Germania, Danemarca, ponderea nu depașește 12%.Romania e pe penultimul loc in UE la cheltuielile pentru consum ale gospodariilor, cu 4.867 de euro pe an sau puțin peste 400 de euro/adult lunar, conform…