Occidentul a impus sanctiuni ample impotriva exporturilor de energie ale Rusiei, incercand sa priveze Kremlinul de venituri cruciale din petrol si gaze, dupa ce Moscova si-a trimis armata in Ucraina, in februarie 2022. O amenintare a SUA de a lovi cu sanctiuni firmele financiare care fac afaceri cu Rusia a inghetat comertul turco-rus, de exemplu, inclusiv incetinirea unor plati pentru petrolul rusesc, potrivit unor surse familiare cu chestiunea. Rosneft a declarat ca productia sa de titei si gaze condensate a totalizat 193,6 milioane de tone in 2023, fara a oferi o comparatie cu 2022. Productia…