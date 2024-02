Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat vineri, pe Facebook, ca cel mai cautat fugar, Flaugiu Florin, a fost prins si a fost adus in tara. Acesta fusese condamnat la 9 ani si 10 luni pentru proxenetism si trafic de persoane si era inclus pe lista celor mai cautati fugari din Europa.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a explicat ca Paul de Romania, condamnat la trei ani si patru luni inchisoare cu executare in Romania, a invocat in instanța din Franța faptul ca unul dintre judecatorii completului care a dat decizia nu ar fi depus juramantul, pentru a scapa de extradare.

- Catalin Cherecheș a fost localizat și reținut la Augsburg, in Germania. Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj la cinci ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. In noaptea dinaintea sentinței, Cherecheș a facut o transmisiune…