2 Mai: Cruce de pe marginea drumului, spulberata de autoturism (FOTO+VIDEO)

O cruce de pe marginea drumului, situata intre localitatile 2 Mai si Mangalia, a fost spulberata de autoturismul care s a rasturnat, in aceasta dimineata. Oamenii din zona spun ca in acel loc si a pierdut viata un om, tot in urma unui eveniment rutier… [citeste mai departe]