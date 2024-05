Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Edward Iordanescu a stabilit lista preliminara a stranierilor in vederea celor doua partide amicale ramase de disputat inaintea participarii la Campionatul European din 2024. Romania va infrunta Bulgaria marți, pe 4 iunie, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua. Ulterior, pe 7 iunie, de…

- Selectionerul Edward Iordanescu a decis, miercuri dimineata, sa il cheme la lotul national pe Raul Oprut, fundasul stanga legitimat la AFC Hermannstadt, dupa ce Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) a acuzat probleme medicale, informeaza FRF.

- Edward Iordanescu, selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, a anunțat convocarea a 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie, conform Federației Romane de Fotbal (FRF). Aceste meciuri vor marca debutul echipei naționale in campania de pregatire, dupa ce Romania și-a asigurat calificarea…

- O noua runda de negocieri intre PSD și PNL ar urma sa aiba loc luni, fiind discutata atat situația listei comune pentru europarlamentare, unde sunt stabilite deja primele zece nume provenite din partide, dar e purtata și discuția privind candidații din București, potrivit surselor „Adevarul”

- Adrian Rus este convocat preliminar in echipa naționala a Romaniei pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia, marcand etapa de pregatire pentru EURO 2024. The post Selecționerul Edward Iordanescu il include pe satmareanul Adrian Rus in lista preliminara pentru EURO 2024 first appeared on Informatia…

- IN VIZOR… Vasluianul Alexandru Pașcanu (25 de ani), jucatorul celor de la Sporting Gijon, in Liga 2 din Spania, se afla pe lista preliminara a “stranierilor” pentru dubla amicala cu Irlanda de Nord și Columbia. Fundașul nascut la Barlad este in atenția selecționerului Edi Iordanescu, dar inca nu a debutat…

- Stanciu, Rațiu și Cordea, jucatorii din Alba prezenți pe lista preliminara a stranierilor pentru amicalele Romaniei din martie Nicolae Stanciu (Damac FC), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) și Andrei Cordea (Al Tai), sunt cei 3 jucatori din Alba aflați pe lista preliminara a stranierilor convocați de selecționerul…

- Luna aceasta, naționala Romaniei disputa primele amicale din 2024, iar selecționerul Edward Iordanescu a trimis 28 de convocari preliminare pentru fotbaliști care evolueaza in strainatate. Romania disputa in luna martie doua meciuri de pregatire in perspectiva participarii la EURO 2024. Astfel, pe 22…