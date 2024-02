Stiri pe aceeasi tema

- ”Am fost impresionat de ceea ce am vazut, de nivelul de tehnologie, de nivelul de organizare. Nu poti decat sa feliciti si managementul si faptul ca concernul Renault continua sa investeasca pe aceasta platforma industriala”, a spus premierul dupa vizita la uzina Dacia de la Mioveni. Premierul a aratat…

- PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este principalul vinovat pentru situația critica in care se afla Romania in litigiul cu firma care deține dreptul de exploatare miniera la Roșia Montana. „Indiferent de decizia pe care o va comunica instanța internaționala pana la 10 februarie 2024,…

- ”PSD-ul lui Marcel Ciolacu ar trebui sa-i ceara scuze poporului roman pentru acest prejudiciu, iar cei care au pus la cale toata afacerea sa plateasca pana la ultimul leu. Marcel Ciolacu, aflat in campanie, ar vrea ca altcineva sa plateasca prejudiciile pentru oalele sparte de prietenul sau Ponta, care…

- Guvernul Romaniei a emis deja primele declarații privind decizia așteptata in arbitrajul Gabriel Resources vs. Romania. Aceste declarații sunt asociate unor despagubiri estimate la 2 miliarde de dolari, pe care Romania ar trebui sa le plateasca companiei miniere. Se pare ca tribunalul arbitral a ajuns…

- In 2013, zeci de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta sub sloganul ”Uniți, salvam Roșia Montana”. Presiunea pusa atunci politicului a determinat Guvernul sa nu aprobe exploarea de la Roșia Montana, iar Gabriel Resources a dat in judecata Romania.Sentința oficiala in acest dosar va fi…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost invitat in platou la Realitatea PLUS, unde a fost intrebat despre impactul pe care ajutoarele acordate Ucrainei il au asupra Romaniei. Premierul a precizat ca nu va ramane niciun kilogram de grau ucrainean in țara noastra. ”Cu ce ne umilește Ucraina? Eu tot ce am discutat,…