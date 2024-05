Stiri pe aceeasi tema

- O tornada a distrus o cladire din Lincoln, Nebraska. Doar in 10 secunde, Imaginile au fost inregistrate de camera de bord a unei mașini aflate in parcare. Vantul sufla cu peste 250 de kilometri pe ora. Bucați din cladire au fost risipite peste tot. Numai o minune a facut ca toți cei aflați in interior…

- Un nou val de praf saharian a ajuns in Romania. Un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini dupa ce, marți spre miercuri noapte, a plouat. Imagini cu masini pline de praf, care par mai degraba la capatul unei calatorii pe un drum plin de noroi, au umplut retelele de socializare. Oameni din Tulcea, Constanta,…

- Atena este inghițita de ceața portocalie provocata de furtuna de praf din Sahara. E unul dintre cele mai grave episoade de acest gen care au lovit țara din 2018 incoace. In ultimele ore, praful saharian a ajuns și in Romania, așezandu-se in cantitați importante pe mașini și alte obiecte.

- Imagini halucinante au fost surprinse intr-o școala din Romania. Elevii s-au filmat in timp ce fac gratar chiar in sala de clasa, in timpul orei. Adolescenții au venit la școala pregatiți cu tot ce le trebuie, un gratar electric și cu carne pe care au gatit-o pe loc. In ciuda acestei acțiuni nepotrivite,…

- O furtuna geomagnetica severa este in desfașurare dupa ce erupțiile solare au trimis plasma catre Pamant, iar Aurora Boreala va putea fi observata in zone din sudul Statelor Unite, incepand de astazi. Kp 8 geomagnetic storm but the early arrival of the CME (ie the sun was up) and then the switch to…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega are un nou dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi are permisul retras si a lovit și o masina in Targu Jiu. Imagini cu Dan Ilie Morega au fost surprinse joi seara intr-o benzinarie din Targu Jiu. De acolo el a plecat spre casa, iar in […] The post Fostul prefect…

- Un polițist a fost lovit cu mașina de traficanții de droguri. S-a intamplat la Covasna dupa ce ofițerii antidrog incercau sa ii prinda pe dealeri in timp vindeau stupefiantele. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna au…