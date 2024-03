Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in meteorologie spațiala au emis o alerta de furtuna geomagnetica pentru luni, spunand ca o explozie de plasma de la o erupție solara ar putea interfera cu transmisiunile radio de pe Pamant. De asemenea, ar putea permite o observare excelenta a aurorei boreale, transmite ABC News.

- O furtuna geomagnetica severa este in desfașurare dupa ce erupțiile solare au trimis plasma catre Pamant, iar Aurora Boreala va putea fi observata in zone din sudul Statelor Unite, incepand de astazi.

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega are un nou dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi are permisul retras si a lovit și o masina in Targu Jiu. Imagini cu Dan Ilie Morega au fost surprinse joi seara intr-o benzinarie din Targu Jiu. De acolo el a plecat spre casa, iar in […] The post Fostul prefect…

- Accident grav in Tulcea. Un microbuz scolar a fost lovit in plin de o masina care a intrat pe contrasens. Doi elevi au fost raniti și au ajuns la spital. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 22D, localitatea Slava Cercheza, judetul Tulcea. “In urma impactului…

- Doi barbati care au fost implicati intr-o altercatie in Petrosani au fost chemati la sediul Politiei din municipiu, pentru a fi audiati, insa la un moment dat cei doi au avut un schimb de replici, dupa care au inceput sa se loveasca. Un politist a intervenit pentru a-i desparti pe cei doi, politistul…

- Pamantul va fi vizitat, zilele acestea, de o mulțime de asteroizi. Cel mai mare este 2008 OS7, de dimensiunea unui zgarie nori, care va trece pe langa Pamant vineri. In ciuda faptului ca asteroidul are dimensiuni similare cu Empire State Building din New York sau cu Turnul Willis din Chicago, Nasa ne…

- In ultima luna, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” s-au inregistrat patru cazuri de malarie severa, la pacienți care au calatorit recent in Zanzibar. Specialiștii avertizeaza in legatura cu importanța realizarii tratamentului impotriva malariei atunci cand aveți programate…

- Hotelurile deținute de Donald Trump au incasat sume importante de bani din partea unor delegații oficiale din mai multe țari in timp ce miliardarul american era președintele Statelor Unite, arata un raport publicat joi de Partidul Democrat din Camera Reprezentanților din Congresul SUA. Printre țarile…