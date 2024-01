Românii s-au întors din Zanzibar cu malarie severă In ultima luna, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” s-au inregistrat patru cazuri de malarie severa, la pacienți care au calatorit recent in Zanzibar. Specialiștii avertizeaza in legatura cu importanța realizarii tratamentului impotriva malariei atunci cand aveți programate calatorii in zone endemice. De asemenea, intarzierea in prezentarea la medic in […] The post Romanii s-au intors din Zanzibar cu malarie severa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

