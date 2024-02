Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale ”Dr. Victor Babes” au transmis, marți, ca un barbat internat la Terapie Intensiva cu malarie a murit. Pacientul de 54 de ani era in stare grava inca de cand a fost adus la spital. Totodata, in ultima zi au mai fost aduși doi pacienti…

- In ultima luna, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” s-au inregistrat patru cazuri de malarie severa, la pacienți care au calatorit recent in Zanzibar. Specialiștii avertizeaza in legatura cu importanța realizarii tratamentului impotriva malariei atunci cand aveți programate…

- Patru cazuri de persoane infectate cu malarie au fost inregistrate in ultima luna la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes", la cetateni romani care au calatorit in Zanzibar.