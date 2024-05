Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca se aloca un miliard de lei pentru reabilitarea Autostrazii A1 București-Pitești, cea mai tranzitata autostrada a Romaniei. De asemenea, Guvernul va aloca 11 miliarde de lei pentru reabilitarea liniei ferate Focșani-Roman, aproximativ…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca se aloca un miliard de lei pentru reabilitarea Autostrazii A1 București-Pitești, cea mai tranzitata autostrada a Romaniei. De asemenea, Guvernul va aloca 11 miliarde de lei pentru reabilitarea liniei ferate Focșani-Roman, aproximativ…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Inflația a scazut la 5,9% in aprilie, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, care spune ca Guvernul va „continua pe aceasta direcție ca sa ducem inflația sub 5% pana la finalul anului”. Marcel Ciolacu, despre inflația de 5,9%: Aproape la jumatate fața de nivelul…

- ”Incep cu anuntul ca suntem in grafic astfel incat toate pensiile sa fie achitate, cum am promis, inainte de Paste”, a anuntat premierul in deschiderea sedintei Executivului. Premierul a dat asigurari ca Guvernul are bani pentru plata pensiilor recalculate. ”Ii asigur pe romani ca ramanem la fel de…

- Calea ferata Predeal – Bucuresti – Constanta va fi modernizata. Valoarea totala a investitiei depaseste 2 miliarde lei, iar durata de executie este de 36 de luni. Sectiunea de cale ferata Predeal – Bucuresti – Constanta va fi modernizata in urmatorii 3 ani. Investitia se ridica la 2,16 miliarde lei.…

- ”In sfarsit nu vorbim de promisiuni, vorbim de certitudini. Este pentru prima oara cand cu certitudine Moldova va avea autostrada. Vom avea autostrada Moldovei, A7, daca constuctorul va continua in acest ritm, pana la sfarsitul anului vom deschide circulatiei in jur de 148 de km, din cate am inteles…

- ”As dori sa vorbim si despre PNRR. Cer tuturor ministrilor coordonatori de reforme sa fie pregatiti saptamana viitoare pentru dialogul cu doamna Celine Gauer, responsabilul cu gestionarea PNRR la nivel european. Vom analiza fiecare jalon important din cererea de plata nr. 3, Este un dialog firesc, serios…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…