Stiri pe aceeasi tema

- „Cea de-a treia categorie de masuri este cea referitoare la marile proprietati, marile averi, a caror termen scadent era pentru data de 30 aprilie, am amanat si s-a aprobat amanarea acestui termen pana la data de 30 septembrie, pentru ca sistemul informational referitor la marile proprietati sa poata…

- ”Guvernul a inceput aplicarea noii legi privind interzicerea pacanelelor in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori. Toti cei care nu-si muta urgent aparatele raman fara licenta, conform unui anunt transmis deja de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc”, a spus premierul Ciolacu in sedinta…

- ”Incep cu anuntul ca suntem in grafic astfel incat toate pensiile sa fie achitate, cum am promis, inainte de Paste”, a anuntat premierul in deschiderea sedintei Executivului. Premierul a dat asigurari ca Guvernul are bani pentru plata pensiilor recalculate. ”Ii asigur pe romani ca ramanem la fel de…

- „Asadar, este imperios necesar ca ministrul Finantelor sa explice care sunt masurile pe care le ia Guvernul in contextul in care datoria publica a trecut de pragul critic de 50% din PIB. De asemenea, ministrul finantelor trebuie sa raspunda si la intrebarea pe ce au fost cheltuiti toti acesti bani imprumutati,…

- „Guvernul se va implica direct in sustinerea proiectului pentru imbunatatirea metodelor de evaluare imagistica a pacientilor oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Suntem interesati sa colaboram pentru aplicarea si in Romania a celor mai eficiente terapii, in…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…

- Guvernul a aprobat, joi prin memorandum, organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante din sectorul de sanatate si asistenta sociala din cadrul institutiilor publice locale. Așadar, se da drumul la angajari in sanatate, dar și in asistența sociala! Decizia a fost luata de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Guvernul prelungeste cu inca 2 luni limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, el aratand ca in lipsa acestei masuri, romanii ar fi platit preturi mai mari cu 20%, iar in unele cazuri cu mult peste acest nivel, de nesuportat pentru majoritatea…